Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000XPE5 Oakridge International Ltd. 22.04.2021 AU0000146961 Oakridge International Ltd. 23.04.2021 Tausch 1:1

CA46989Q1000 Jadestone Energy Inc. 22.04.2021 GB00BLR71299 Jadestone Energy PLC 8KW 23.04.2021 Tausch 1:1

BMG2155D2029 China Ecotourism Group Ltd. 22.04.2021 BMG216341039 China Ecotourism Group Ltd. 23.04.2021 Tausch 1:1

SE0011116508 Beijer Ref AB 22.04.2021 22.04.2021 SE0015949748 Beijer Ref AB 23.04.2021 Tausch 1:3

KYG6117R1002 Miko International Holdings Ltd. 22.04.2021 KYG6117R1267 Miko International Holdings Ltd. 23.04.2021 Tausch 10:1

