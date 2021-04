DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose

LPKF: Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal und Prognose 2021



22.04.2021 / 17:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Garbsen, den 22.04.2021 - Die LPKF Laser & Electronics AG hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal 2021 einen Umsatz von 16,3 Mio. EUR erzielt, das entspricht einem Minus von 16,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2020: 19,5 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Segment Solar (- 3,0 Mio. EUR), welches im ersten Quartal erwartungsgemäß keinen nennenswerten Umsatz verbuchte. Im laufenden Geschäftsjahr werden wesentliche vorliegende Aufträge im Bereich Solar vereinbarungsgemäß erst in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert werden.



Der Auftragsbestand erreichte zum 31. März 2021 einen Wert von 43,5 Mio. EUR und lag damit 26 % über dem Vorjahreswert von 34,5 Mio. EUR. Die Auftragseingänge lagen mit 21,5 Mio. EUR leicht über dem Vorjahresniveau von 21,2 Mio. EUR.



Der niedrigere Umsatz in den ersten drei Monaten führte zu einem negativen EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) in Höhe von 4,1 Mio. EUR (Vorjahr: -2,4 Mio. EUR).



Insgesamt erwartet das Unternehmen im laufenden Jahr ein moderates gesamtwirtschaftliches Wachstum. Vor diesem Hintergrund geht LPKF für das Jahr 2021 von einem Wachstum von 15 - 25 % auf einen Konzernumsatz von 110 - 120 Mio. EUR aus. Die EBIT-Marge soll dabei zwischen 10 - 13 % liegen.

Darüber hinaus sieht das Unternehmen eine realistische Chance, im laufenden Jahr einen größeren Auftrag für die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) zu erhalten und auszuliefern, der in den obigen Zahlen nicht berücksichtigt ist.



Für die folgenden Jahre erwartet das Unternehmen weiterhin ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Segmenten. Unter Berücksichtigung steigender Umsatz- und Ergebnisbeiträge durch LIDE erwartet LPKF für das Jahr 2024 unverändert einen Konzernumsatz von über 360 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge von mindestens 25 % mit weiterem nachhaltigem Wachstum.



Der vollständige Quartalsfinanzbericht mit endgültigen Umsatz- und Ergebniszahlen wird am 29. April 2021 veröffentlicht.



Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX und im TecDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000)

-----------

Erläuterung der Kennzahlen

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Kontakt:

