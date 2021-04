FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den jüngsten Rückschlag auch am Donnerstag für Käufe genutzt. Stützend wirkte, dass sich die Europäische Zentralbank angesichts der dritten Corona-Welle alle Optionen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie offen hält. Der Dax schloss 0,82 Prozent höher auf 15 320,52 Punkten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex knapp über 15 500 Punkten eine Bestmarke erklommen. Dann allerdings begannen Anleger, erst einmal Gewinne einzustreichen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg um 1,01 Prozent auf 32 872,95 Zähler. Europaweit gab es ebenfalls Kursgewinne./ck/he

DE0008469008, DE0008467416