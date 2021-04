DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Aves One blickt nach vorläufigen Zahlen auf ein richtungsweisendes Geschäftsjahr zurück, Sonderabschreibungen prägen Konzernergebnis 2020



22.04.2021 / 18:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung



Aves One blickt nach vorläufigen Zahlen auf ein richtungsweisendes Geschäftsjahr zurück, Sonderabschreibungen prägen Konzernergebnis 2020

Hamburg, 22. April 2021 - Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets, veröffentlicht die vorläufigen Geschäftszahlen 2020. Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Umsatzerlöse um rund 6,1 % auf etwa 123,9 Mio. (Vj: EUR 116,8 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb mit EUR 81,8 Mio. auf einem hohen Niveau (Vj. EUR 84,5 Mio.). Der wesentliche Treiber war das Rail-Geschäft. Der Geschäftsbereich steuerte einen Umsatzbeitrag von EUR 83,9 Mio. (Vj: EUR 76,1 Mio.) und einen EBITDA-Beitrag von EUR 61,6 Mio. (Vj. EUR 54,8 Mio.) bei. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete Aves One auch aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie einen leichten Rückgang bei der Auslastung des Rail-Portfolios. Die Auslastungsquote blieb jedoch mit durchschnittlich rund 90 % auf einem hohen Niveau (Vj.: 95,5 %). Trotzdem hat das Rail-Geschäft die rückläufige Performance des Seecontainer-Portfolios kompensiert. Im Seecontainer-Geschäft haben Mietpreissenkungen im Rahmen von Vertragsverlängerungen sowie Währungseffekte zu rückläufigen Umsatz- und EBITDA-Beiträgen geführt. Nach vorläufigen Geschäftszahlen wurden im Berichterstattungszeitraum 2020 Abschreibungen in Höhe von EUR 72,2 Mio. vorgenommen (Vj. EUR 32,9 Mio.). Diese beinhalten die schon angekündigten außerplanmäßigen Sonderabschreibungen auf den Seecontainerbestand in Höhe von rund EUR 33,1 Mio.. Infolge dieses Sondereffekts sank das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) deutlich auf EUR 9,6 Mio. (Vj. EUR 51,7 Mio.). Das um die im Finanzergebnis ausgewiesenen Wechselkurseffekte bereinigte EBT verringerte sich auf EUR -36,3 Mio. (Vj: EUR 11,1 Mio.). Der Vorstand plant für die fortgeführten Geschäftsbereiche Rail und Wechselbrücken ein Umsatzvolumen von mehr als EUR 100 Mio. - davon mehr als EUR 92 Mio. aus dem Bereich Rail (Vj. Rail: rund EUR 83 Mio.). Für den Aves One-Konzern prognostizieren er im aktuellen Geschäftsjahr ein EBITDA von über EUR 70 Mio - davon EUR 64 Mio. aus dem Bereich Rail (Vj. Rail rund EUR 62 Mio.).

Kontakt

Aves One AG

Tobias Aulich, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

E ir@avesone.com



22.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de