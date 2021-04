DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.014,80 +0,97% +13,01% Stoxx50 3.407,58 +0,63% +9,63% DAX 15.320,52 +0,82% +11,68% FTSE 6.938,24 +0,62% +6,73% CAC 6.267,28 +0,91% +12,90% DJIA 34.115,37 -0,06% +11,46% S&P-500 4.178,31 +0,12% +11,24% Nasdaq-Comp. 14.008,73 +0,42% +8,69% Nasdaq-100 13.949,89 +0,11% +8,24% Nikkei-225 29.188,17 +2,38% +6,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,83 -17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,46 61,35 +0,2% 0,11 +26,4% Brent/ICE 65,47 65,32 +0,2% 0,15 +26,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.780,94 1.794,10 -0,7% -13,16 -6,2% Silber (Spot) 26,15 26,60 -1,7% -0,45 -0,9% Platin (Spot) 1.212,15 1.216,20 -0,3% -4,05 +13,3% Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,3% -0,01 +21,1%

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert. Während auf der einen Seite die steigenden Corona-Fallzahlen die Befürchtung einer rückläufigen Nachfrage schüren, stützen auf der anderen Seite Produktionsausfälle in Libyen.

Der Goldpreis gibt derweil nach. Hier würden Gewinne mitgenommen, nachdem das Edelmetall in den vergangenen Tagen von der Furcht vor einem Wiederanschwellen der Pandemie profitiert habe, heißt es.

FINANZMARKT USA

Nach der Erholung vom Mittwoch zeigen sich die Indizes an der Wall Street am Donnerstagmittag (Ortszeit) wenig verändert. Neue Impulse für den breiten Markt gibt es kaum, so dass weiter insbesondere Quartalszahlen die Kurse bewegen. Immerhin sind neue Konjunkturdaten günstig ausgefallen, so die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen und der Chicago Fed National Activity Index. Unternehmensseitig hat der Chemieriese Dow Inc. Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert. Die Aktie fällt dennoch um über 4 Prozent, nachdem sie am Mittwoch um fast 4 Prozent zugelegt hatte. Gut kommen die Zahlen von AT&T (+4,5%) an, besonders angesichts steigender Kundenzahlen bei dem Telekommunikationsunternehmen. Bei American Airlines (0,8%) agieren die Anleger weiter vorsichtig. Die Fluggesellschaft grenzte den Verlust zwar ein, er betrug aber immer noch über 1,2 Milliarden Dollar im Quartal. Die Geschäftszahlen von Lam Research (-3,2%) überzeugen nicht in allen Punkten. Klar positiv wird dagegen der Quartalsausweis von Qualtrics aufgenommen, der die Analystenerwartungen übertraf. Der Kurs explodiert geradezu um über 23 Prozent. Equifax machen ebenfalls einen Riesensatz um über 16 Prozent, nachdem auch der Finanzdienstleister mit seinen Quartalszahlen besser als erwartet abschnitt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Die am Vortag eingeleitete Erholung setzte sich fort. Die Europäische Zentralbank bestätigte wie erwartet ihre Geldpolitik und lieferte dem Kapitalmarkt so wenige Impulse wie selten. Unter den Einzelwerten verloren Credit Suisse 2,1 Prozent, hier belasteten nicht die Erstquartalszahlen, sondern die im gleichen Zuge angekündigte Ausgabe zweier Wandelschuldverschreiben und der damit einhergehende Verwässerungseffekt. Ein laut Marktteilnehmern ungewöhnlich starkes Wachstum stützte Nestle (+2,9%). Volvo (+2,5%) schlug mit den Quartalszahlen die Analystenerwartungen. Nach schwach eingestuften Zahlen gaben Renault in Paris dagegen um 1,3 Prozent nach. Besser als erwartet verlief das Geschäft für Spirituosenhersteller Pernod Ricard (+1,3%). Über den Erwartungen lagen die Zahlen der Deutschen Börse (+0,4%). Den Ausblick hat der Börsenbetreiber bekräftigt. SAP (+3,4%) bekräftigte bei Vorlage der endgültigen Zahlen zum ersten Quartal die Erwartung einer allmählich anziehenden Nachfrage im zweiten Halbjahr mit Abklingen der Corona-Pandemie. Zudem profitierte die Aktie von guten Zahlen der US-Tochter Qualtrics. Als "schlecht, aber erwartbar" wurden die Zahlen zum ersten Quartal von Accor (-0,2%) im Handel bezeichnet. Hensoldt stiegen um 1,7 Prozent. Der US-Finanzinvestor KKR will sich von weiteren Anteilen an dem deutschen Sensorspezialisten trennen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:43 Uhr Mi, 17:39 % YTD EUR/USD 1,2011 -0,20% 1,2042 1,2038 -1,7% EUR/JPY 129,91 -0,12% 129,99 130,10 +3,0% EUR/CHF 1,1034 +0,00% 1,1019 1,1032 +2,1% EUR/GBP 0,8669 +0,35% 0,8638 0,8634 -2,9% USD/JPY 108,16 +0,09% 107,96 108,08 +4,7% GBP/USD 1,3855 -0,55% 1,3939 1,3942 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4906 -0,02% 6,4823 6,4900 -0,2% Bitcoin BTC/USD 54.919,24 +0,19% 54.553,22 55.976,49 +89,1%

Nach den Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB), ihre lockere und akkommodierende Politik weiterzuverfolgen, gibt der Euro leicht nach. Die Notenbanker hatten sich zudem nicht mit dem Thema geringerer Anleihekäufe (Tapering) befasst, was ein Signal für eine möglicherweise straffere Geldpolitik gewesen wäre. Der Euro gibt von Ständen um 1,2040 auf 1,2012 Dollar nach, der Dollar-Index, der den Wert des Dollar gegenüber einem Korb von Währungen angibt, gewinnt 0,2 Prozent. Leichter Rückenwind kommt auch vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen etwas anziehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am Donnerstag haben die Börsen in Asien und Australien mehrheitlich einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettgemacht. Anleger orientierten sich stärker an der Bilanzsaison, während die steigenden Corona-Fallzahlen in den Hintergrund traten. In Tokio führten Chemie- und Pharmawerte die Gewinner an. Nissan Chemical zogen um 3,3 Prozent, Asahi Kasei um 2,6 und Shin-Etsu Chemical um 3,4 Prozent an. Im Pharmasektor kletterten Kyowa Kirin um 3,4 und Takeda Pharmaceutical sowie Chugai Pharmaceutical um 2,8 bzw. 3,7 Prozent. In Hongkong zogen China Life Insurance um 1,4 Prozent an. Der Lebensversicherer hatte einen Gewinnsprung in Aussicht gestellt. Dagegen verloren AMP in Sydney 3,4 Prozent. Im ersten Quartal musste die Vermögensverwaltung Kapitalabflüsse von 12 Prozent verbuchen. Im neuseeländischen Wellington stiege Fisher & Paykel Healthcare um 4,3 Prozent. Der Titel des Krankenhausausstatters profitierte von der Coronaexplosion in Indien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Sycamore Partners, Gamut Capital an Reebok interessiert - Magazin

Adidas macht einem Medienbericht zufolge Fortschritte beim Verkaufsprozess für die Fitness-Tochter Reebok. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, haben neben weiteren Parteien Sycamore Partners und Gamut Capital, das sind zwei New Yorker Private-Equity-Unternehmen, ihr Interesse an einer Übernahme von Reebok angemeldet.

Deutsche Post will für Klimaziele mehr Pakete auf die Schiene

Die Deutsche Post will mit mehr Pakettransport auf der Schiene und weiteren Maßnahmen auch im deutschen Brief- und Paketgeschäft bei Transport, Zustellung und Gebäuden klimaneutral werden.

RWE macht Michael Müller zum neuen Finanzchef

Der Energieversorger baut die Spitze seiner Energiehandelssparte um. Der 52-jährige Andree Stracke wird ab 1. Mai neuer Geschäftsführer der RWE Supply & Trading. Außerdem wird die 43-jährige Gunhild Grieve zur Finanzchefin der Tochtergesellschaft berufen. Sie folgt auf Michael Müller, der zum Monatsbeginn neuer CFO des RWE-Gesamtkonzerns wird.

Bosch zieht Produktionsstart von Chipfabrik vor

Angesichts der Engpässe bei Halbleitern zieht Bosch den Produktionsbeginn einer Chipfabrik in Dresden vor. "Wir werden das Werk in Dresden im Juni eröffnen, der Produktionsstart ist dann im September", sagte Bosch-Chef Volkmar Denner.

Jungheinrich erhöht Jahresausblick nach starkem ersten Quartal

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat im ersten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert und sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich gesteigert.

LPKF weitet Verlust im 1Q aus - 2021 deutliches Wachstum erwartet

Die LPKF Laser & Electronics AG hat nach einem deutlichen Umsatzrückgang im ersten Quartal abermals einen operativen Verlust eingefahren. Für das Gesamtjahr stellte das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen gleichwohl ein kräftiges Wachstum und eine Erholung der Marge in Aussicht.

Schaeffler ernennt neuen CEO für Automotive Aftermarket

Die Sparte Automotive Aftermarket des Autozulieferers Schaeffler bekommt einen neuen Chef. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wird Jens Schüler Anfang kommenden Jahres CEO des Geschäftsbereichs.

SHW erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Die SHW AG erhöht ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021. Die Gesellschaft geht nun von einer Umsatzbandbreite von 440 bis 480 Millionen Euro aus statt wie bislang von 420 bis 460 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

Washtec-Gremien wehren sich gegen HV-Ansinnen eines Großaktionärs

