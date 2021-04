DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Kapitalerhöhung vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta034/22.04.2021/19:00) - Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced Materials AG haben heute im Rahmen der bilanzfeststellenden Sitzung des Aufsichtsrates beschlossen, der für den 20. Mai 2021 vorgesehenen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft einen Beschlussvorschlag für eine ordentliche Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zur Abstimmung vorzulegen. Der Beschlussvorschlag steht im Zusammenhang mit einer Verlustanzeige nach § 92 AktG, die ebenfalls Gegenstand der Tagesordnung ist, und dient der Rekapitalisierung der Gesellschaft. Vorgeschlagen wird die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 6.452.630,00 durch Ausgabe von bis zu 6.452.630 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien, wobei den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts im Verhältnis 2:5 (je zwei alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf fünf neue Aktien) eingeräumt werden soll. Der Bezugspreis soll EUR 1,00 je neue Aktie betragen. Neben der ordentlichen Kapitalerhöhung soll des Weiteren ein genehmigtes Kapital geschaffen werden.

Weitere Einzelheiten sind der Einladung zur Hauptversammlung zu entnehmen, die zeitnah im Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Gesellschaft unter https://www.altechadvancedmaterials.com/de/hauptversammlung-2021 veröffentlicht werden wird.

Der Vorstand

Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com

