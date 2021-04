Das sogenannte Bitcoin-Mining steht aufgrund des immensen Energiebedarfs seit einiger Zeit in der Kritik. Zu Unrecht findet der Research-Chef von ARK Invest. Er ist der Meinung, dass Bitcoin dazu beitragen könnte, mehr Strom aus erneuerbaren, kohlenstofffreien Quellen erzeugt. Dann wäre auch der immense Energieverbrauch kein Problem mehr.Das Mining von Bitcoin könnte Investitionen in Solar-Energie fördern, so die These, die Brett Winton in einem Blog-Beitrag aufstellt. Demnach könnten Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...