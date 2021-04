Die deutschen Aktien haben sich heute auf Indexebene wieder einmal gut geschlagen. Nach dem gestrigen Test der seit dem 26.02.2021 laufenden kurzfristigen Aufwärtstrend-Linie sprang der DAX erst einmal wieder nach oben und legte zum Handelsschluss schließlich 125 Punkte auf 15.321 Zähler zu. Eine kurzfristige Richtungsentscheidung steht aber noch aus, dafür wäre ein neues Allzeithoch am geeignetsten. Ein ähnliches Bild bietet in New York der DJIA, der gestern seinen seit 04.03.2021 laufenden Aufwärtstrend bereits am 20.04.2021 intraday unterschritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...