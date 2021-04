Instagram will mehr Werbung schalten und testet jetzt auch in Deutschland zwei neue Formate, die die Tiktok-Kopie Reels betreffen - Werbung im Reels-Look und Sticker in Kurzvideos. Deutschland gehört neben Australien, Indien und Brasilien zu den Ländern, in denen Instagram seine neuen Werbeformate für Reels zuerst testet. Läuft alles zur Zufriedenheit der Werbeplatzvermieter, sollen die Formate schnell weltweit expandieren. Werbung als Reels-Kurzvideo Eine der beiden neuen Werbeformen ist naheliegend. Es handelt sich um kurze Werbevideos, die den gleichen Konventionen wie ...

