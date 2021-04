New York (ots/PRNewswire) - Mit der Integration werden neuen und bestehenden Enterprise-Kunden lizenzierte Shutterstock-Kreativbilder zur unternehmensweiten Verwendung zur Verfügung gestellt, wodurch Arbeitsabläufe beschleunigt werden und die Produktivität in den einzelnen Teams erhöht wirdShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine weltweit führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, hat heute eine API-Integration mit Google Drive for Enterprise, einer Cloud-basierten Dateispeicherlösung für Unternehmen, bekannt gegeben.Dank dieser Integration können die Unternehmenskunden von Shutterstock zuvor lizenzierte sowie neu lizenzierte Shutterstock-Kreativbilder automatisch direkt mit Google Drive for Enterprise synchronisieren. Auf diese Bilder kann über die Google Workspace-Tools für Zusammenarbeit problemlos zugegriffen werden - wie beispielsweise Google Mail, Google Text & Tabellen, Google Slides, Google Sites, Google Jamboard. So können sie Marketingfachleuten, Designern, PR-Mitarbeitern, internen Kommunikationsteams und anderen zur Verfügung gestellt werden."Die Integration mit Google Drive for Enterprise bringt uns unserem Ziel näher, die Shutterstock-Inhalte zu demokratisieren und überall und jedermann verfügbar zu machen", erklärte Stan Pavlovsky, Chief Executive Officer von Shutterstock. "Wir möchten unseren Kunden weltweit die Möglichkeit geben, schneller und intelligenter zu arbeiten. Shutterstock Enterprise-Teams können ab jetzt direkt über Google Drive auf lizenzierte, qualitativ hochwertige Grafiken zugreifen, was die Kreativität fördert und den Zeitaufwand bei der Suche nach Inhalten deutlich reduziert."Shutterstock Enterprise-Kunden haben über die Google Drive-Integration Zugriff auf folgende Funktionen:- Nahtlose Synchronisierung und Zentralisierung der Shutterstock-Bildersammlungen: Anstatt Bilder manuell herunter- und hochzuladen, können Kunden einfach Shutterstock-Inhalte suchen und einfügen, ohne dabei die Google Business Suite zu verlassen.- Schnelle Suche nach Metadaten und Wiederverwendung lizenzierter Inhalte: Mit den Suchfunktionen von Shutterstock finden die Benutzer schnell das richtige Bild, ohne dafür komplizierte Ordnerstrukturen durchforsten zu müssen. Mithilfe von Metadaten-Tags wie Bildbeschreibung und Benutzername können die Benutzer problemlos in Google-Tools suchen und bereits lizenzierte kreative Bilder für Marketing, Presse, Werbung, interne Kommunikation und mehr finden - alles mit Lizenzschutz für eine sorglose Nutzung.- Automatische Zuordnung von Lizenzinformationen und Nutzungsrechten: Mit der Integration werden auch Lizenzinformationen, einschließlich des Lizenztyps, in jedes Bild abgebildet und eingebettet. Damit können die Lizenzierung und Mediennutzung über verschiedene Kanäle hinweg verfolgt werden, um zu gewährleisten, dass die Nutzungsrechte eingehalten werden.Heutzutage sind Millionen von Teams in verschiedenen Branchen auf Google Drive und Google Workspace angewiesen, einschließlich der Cloud-basierten Apps wie Google Mail, Google Text & Tabellen, Google Forms, Google Jamboard, Google Sites, Google Sheets, Google Slides, um effizienter zu arbeiten und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Laut der von Forrester durchgeführten Studie "Total Economic Impact of Google Workspace" verzeichnen Unternehmen mit Google Workspace deutliche Erfolge. Sie sparen beispielsweise 171 Stunden pro Nutzer und Jahr, durchschnittlich 21 Tage.Shutterstock freut sich sehr, den Teams durch die von Workato ermöglichte API-Integration in Google Drive for Enterprise zu einem noch größeren Erfolg verhelfen zu können. Die Integration bietet der Google-Geschäftsplattform Zugriff auf qualitativ hochwertige Bilder sowie die Flexibilität, schneller zusammenzuarbeiten und Inhalte zu teilen als je zuvor.Weitere Informationen zur der Integration finden Sie auf www.shutterstock.com/business/google-drive-for-enterprise, oder wenden Sie sich direkt an das Enterprise Integration-Team von Shutterstock unter enterpriseintegrations@shutterstock.com.Informationen zu Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektorengrafiken, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,6 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 360 Millionen Bilder und mehr als 21 Millionen Videoclips verfügbar.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, das Komplettangebot für kreative Inhalte; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musik bibliothek; und Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für Medien weltweit.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1493374/Shutterstock_Inc_Integrates_With_Google_Drive.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/4896755