Zoom hat ein Komfort-Update erhalten. Das erweitert das Emoji-Portfolio und verbessert die Möglichkeiten, Anmerkungen in Präsentationen zu machen. Sogar "geheime Tinte" ist dabei. Bislang konnten in Zoom Meetings nur sechs Emojis verwendet werden, während im Chat weit mehr der Icons verfügbar waren. Ab sofort können grundsätzlich alle Emojis, die über den Chat verfügbar sind, auch in Meetings verwendet werden, sofern der Meeting-Organisator nicht entscheidet, nur das bisherige Basis-Set anzubieten. Die Emojis können nun auch in unterschiedlichen Hauttönen gewählt werden...

