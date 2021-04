Durchgestochene Informationen zu Steuerplänen der Biden-Administration haben am Donnerstag die US-Märkte verunsichert. Sowohl der Dow Jones als auch der Nasdaq 100 brachen nach eher ruhigen Handelsverläufen am Nachmittag deutlich ein. Grüne Vorzeichen gab es im Dow kaum und bei den Technologie-Werten litten die Halbleiter-Titel kräftig.Laut einem Bericht der New York Times plant die Biden-Regierung den Steuersatz für die reichsten Amerikaner von 37 auf 39,6 Prozent zu erhöhen. Gleichzeitig soll ...

