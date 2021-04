Bereits mit Eröffnung der "Amazon-Go"-Filialen preschte Amazon in neue Geschäftsbereiche vor und wagte den Schritt in das stationäre Handelsgeschäft. Drängt das Unternehmen nun in einem weiteren Markt?? Eröffnung des "Amazon Salon" in London - Vorerst nur für Amazon-Mitarbeiter - Für Öffentlichkeit in wenigen Wochen zugänglichWie Amazon am 20. April im eigenen Unternehmens-Blog verkündete, eröffnet das Unternehmen einen Friseursalon im Londoner Stadtteil Spitalfields, den "Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...