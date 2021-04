Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Vom 21. bis 23. April fand die 2021 Taihu Bay Future Healthcare Conference in Wuxi, China, statt. Mehr als 160 Experten, darunter Hejie, Fan Chunhai und viele andere Akademiker, führten einen zukunftsorientierten, maßgeblichen und vorausschauenden Austausch und Dialog zu Themen wie industrielle Investitionen und Kooperationen, medizinische kollaborative Ökologie und intelligente medizinische Trends, so das Wuxi Science and Technology Bureau.Diese Konferenz ist ein Meilenstein in der Entwicklung der biomedizinischen Industrie von Wuxi. Huang Qin, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh in Wuxi, sagte, dass Wuxi die biomedizinische Industrie als eine strategische, aufstrebende Industrie betrachtet, die der Schlüssel zu seiner Entwicklung ist, und sich bemüht, eine Industriekette von Weltklasse aufzubauen.In den letzten Jahren hat sich die biomedizinische Industrie in Wuxi rasant entwickelt. Diese profitiert von einer guten industriellen Basis und historischen Ausstattung. Es hängt auch mit der Strategie der lokalen Regierung und dem Pioniergeist der Menschen vor Ort seit den 1990er Jahren zusammen.Du Xiaogang, Bürgermeister von Wuxi, fungiert persönlich als "Kettenführer" der biomedizinischen Industriekette. Derzeit sind in Wuxi mehr als 1.000 biomedizinische Unternehmen wie AstraZeneca und WuXi AppTec versammelt. Der Umfang der Industrie hat 100 Milliarden Yuan überschritten. Das Ziel sind 250 Milliarden Yuan im Jahr 2025.Im Jahr 2019 haben Wuxi und AstraZeneca gemeinsam den "Wuxi International Life Science Innovation Park" (I-Campus) errichtet. Dieses innovative Kooperationsmodell, das auf der Führung von Unternehmen und dem Vorantreiben des Marktes basiert, hat dem tiefgreifenden Aufbau der industriellen Kette neue Vitalität verliehen. Es gibt 4 solcher biomedizinischen Industrieparks in Wuxi, mit einer professionellen Plattform von 860.000 Quadratmetern.In Zukunft wird Wuxi seine Anstrengungen darauf konzentrieren, die F&E-Investitionen zu erhöhen, zwei international führende Innovationszentren für innovative Medikamentenentwicklung und Gesundheitsnahrung zu schaffen und einen Innovationscluster für die drei großen Branchen High-End-Medizintechnik, Präzisionsmedizin und digitale Medizin aufzubauen.Mit der allmählichen Reifung des von Wuxi errichteten "No. 1 Project" Taihu Bay Science and Technology Innovation Center wird hier ein international einflussreicher biomedizinischer Industriecluster entstehen.Pressekontakt:Herr WangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Wuxi Science and Technology Bureau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155065/4896779