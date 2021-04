Serie A-Team wird weltweit erster Club, der die innovative Plattform Edge Recruitment einsetzt

Heute gab das im Bereich Daten und KI führende Sports Tech-Unternehmen Stats Perform den Abschluss einer Vereinbarung mit dem italienischen Fußballclub Parma Calcio bekannt. Dieser war kürzlich durch die in Iowa beheimatete Krause Group gekauft worden. Das Serie A-Team wird somit weltweit der erste Club werden, der auf die innovative Plattform Edge Recruitment zugreift, das fortschrittlichste Tool der Branche zur Identifizierung von Spielern.

Seit dem Aufkommen des technischen Scouting Mitte der 2000er Jahre haben Rekrutierungsanalysten auf Daten zurückgegriffen, um potentielle Kandidaten auf der Grundlage traditioneller Positionsfunktionen auf dem Spielfeld zu beurteilen. Das Anfang dieser Saison eingeführte Edge Recruitment etabliert eine neue Methode zur Spielerbeurteilung, bei der mehrere KI-gestützte Modelle zur Anwendung kommen, um Profile von Spielern auf der Basis ihrer Rolle in den jeweiligen Teams zu erstellen.

Zum Kern von Edge Recruitment gehört das Modell Role Discovery, das 18 verschiedene Rollentypen auf dem gesamten Spielfeld erkennt, und zwar basierend auf den raumgreifenden Tendenzen der Spieler, ihren Beiträgen zu unterschiedlichen Phasen der Spiele, ihrer Teilhabe am Ballbesitz sowie ihren Neigungen zum Zuspielen und Schießen.

Durch die Anwendung von Role Discovery können Rekrutierungsanalysten objektiver und direkt Spieler vergleichen, die zu den Parametern jeder Rolle innerhalb ihres Spielmodells passen. Dies wiederum kann das Scouting-Verfahren optimieren, um zu gewährleisten, dass Spieler, die auf dem Spielfeld in der gleichen Position spielen, nicht einfach eben im Rahmen dieser Position verglichen werden, sondern stattdessen im Kontext der Rolle, die sie erfüllen, analysiert werden. Edge Recruitment ermöglicht anschließend den Clubs, über wichtige Anwerbungsmärkte hinweg Spieler einzustufen und Kandidaten zu vergleichen, die sich für die gleiche Rolle profilieren.

Tommaso Refini, Business Development Manager bei Stats Perform für Italien, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir bei Parma Calcio bestehende Verfahren stärken und sie durch den Zugang zu einzigartigen innovativen Einblicken unterstützen. Es wird für sie ein neuer, aufregender KI-basierter Ansatz für ihre Scouting-Aktivitäten sein, und dank Oliver Krause und seinem Team freuen wir uns darauf, Teil dieser Zukunft zu sein."

Oliver Krause, Director of Analytics bei Parma Calcio, sagte: "Seit wir Parma Calcio erworben haben, war einer unserer Grundpfeiler für den Club, in Europa führend in Analytik zu werden. Unser erster Schritt war es, eine innovative Möglichkeit dafür zu finden, unsere Scouting- und Rekrutierungsmethoden zu optimieren. Nach unserer Zusammenarbeit mit Stats Perform während der abschließenden Phasen der Erstellung von Edge Recruitment war ich äußerst beeindruckt davon, was ich sah und sehr interessiert daran, zum ersten Club zu gehören, der das revolutionäre KI-Tool einsetzte. Wir haben bereits die betreffenden Vorteile zu sehen bekommen, indem wir junge Spieler von unkonventionellen Märkten identifiziert haben, die zu den Rollen passen, die wir benötigen und zur Serie A beitragen können. Wir blicken zuversichtlich auf die Zukunft, wenn wir unsere Verwendung der von Stats Perform bereit gestellten Daten weiter ausweiten und noch mehr Nutzen aus der Partnerschaft ziehen werden."

Über Stats Perform

Stats Perform ist der Marktführer im Bereich Sports Tech und bietet die zuverlässigsten Sportdaten und die neuesten Fortschritte bei der Anwendung von KI und maschinellem Lernen, um bessere Vorhersagen für Teams, Sportwetten und eine ansprechendere Rundfunk-, Medien- und Fan-Erfahrung zu liefern. Das Unternehmen sammelt die detailliertesten Sportdaten, um neue Erfahrungen in allen Sportarten zu schaffen. Unter Nutzung der reichhaltigsten Sportdatenbank verbessert Stats Perform Sportwettkämpfe und Unterhaltung durch maschinelles Lernen und Computer Vision, um fortschrittliche Vorhersagen und Analysen zu erstellen sei es für digitale und Rundfunkmedien mit differenziertem Storytelling, Technologieunternehmen mit zuverlässigen und schnellen Daten für ihre Innovationen, Sportwetten mit In-Play-Wetten und Integritätsdiensten oder Teams mit der ersten KI-Analysesoftware ihrer Art. Weitere Informationen finden Sie unter StatsPerform.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210422006216/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Stats Perform:

Sarah Butler, Stats Perform PR Manager

Sarah.butler@statsperform.com +44 07429623030