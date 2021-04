DJ New York verklagt Ölkonzerne wegen irreführender Werbung

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Die Stadt New York verklagt Exxon Mobil, Shell, BP und die Handelsgruppe American Petroleum Institute, weil sie die Verbraucher angeblich über die Klimaauswirkungen ihrer Produkte irreführen. Die Klage, die beim Obersten Gerichtshof des Staates New York eingereicht wurde, behauptet, dass die Öl- und Gasunternehmen und die Gruppe das Verbraucherschutzgesetz der Stadt verletzt haben, indem sie bei Kunden den Eindruck erweckt haben, dass die Verwendung ihrer Produkte zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt. Die Stadt bezeichnete die Aktion als "falsch und irreführend", weil sie die Auswirkungen, die mit der Verwendung von Produkten aus fossilen Brennstoffen verbunden sind, nicht offenlegte.

"Meine Botschaft zum Tag der Erde an Big Oil: Wir sehen uns vor Gericht", sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag. Der Tag der Erde ist am 22. April.

Die Klage behauptet, dass die Unternehmen den Umfang ihrer Investitionen in emissionsarme Technologien und emissionsfreie erneuerbare Energien in Anzeigen, sozialen Medien und anderen Werbematerialien falsch dargestellt haben. Unter Berufung auf Daten der Internationalen Energieagentur betont New York, dass diese Investitionen nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtgeschäfts der Unternehmen ausmachen. Die Stadt verglich die Botschaften der Industrie mit der Werbung von Tabakunternehmen für "teerarme" und "leichte" Zigaretten als gesündere Rauchoptionen.

