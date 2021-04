DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Bei Volkswagen zeichnet sich das Ende einer Ära ab. Betriebsratschef Bernd Osterloh, ein machtvoller Pragmatiker, der manchen als heimlicher Regent in Wolfsburg gilt, plant nach Informationen der FAZ seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat des Autokonzerns und aus der Betriebsratsarbeit. Der Gewerkschafter, der im September 65 Jahre alt wird, hat dem Vernehmen nach ein Angebot, Personalvorstand bei der Lastwagen-Tochter von VW, Traton, zu werden. (FAZ)

VOLKSWAGEN - Endgültig entschieden ist die Sache noch nicht. Doch wenn nicht kurz vor Torschluss im Aufsichtsrat von Volkswagen jemand querschießt, wird die frühere McKinsey-Beraterin und spätere Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium Katrin Suder das neu geschaffene IT-Ressort im Vorstand von Volkswagen leiten. Wie die FAZ aus informierten Kreisen erfuhr, entscheidet der Aufsichtsrat endgültig in der ersten Maiwoche. (FAZ)

AUDI - Der Chipmangel in der Autoindustrie trifft auch den Autohersteller Audi. Das Unternehmen stoppe wegen Problemen bei der Versorgung mit Halbleitern am Standort Neckarsulm kommende Woche teilweise die Produktion. "Aufgrund fehlender Halbleiter-Teile findet bei den Modellen A6 und A7 in der Woche von 26. bis 30. April keine Produktion statt", teilte das Unternehmen der Augsburger Allgemeinen mit. Die betroffenen Mitarbeiter gehen für diese Zeit in Kurzarbeit. (AZ)

BOSCH - Bosch will bis 2024 eine Milliarde Euro in die serienreife Entwicklung der mobilen und stationären Brennstoffzelltechnologie investieren, die Wasserstoff in Strom wandelt. Das teilte Bosch-Chef Volkmar Denner bei einer Onlinekonferenz anlässlich der Jahreszahlenpräsentation mit. Die Schwaben setzen sich damit klar vom VW-Konzern ab. (Handelsblatt)

AMAZON - Amazon untersagt seinen Mitarbeitern am Standort Winsen, sich am Arbeitsplatz mit FFP2-Masken zu schützen, wie Recherchen von NDR, WDR und SZ zeigen. Hintergrund ist offenbar der größere Pausenbedarf im Vergleich zu einfachen OP-Masken. Rechtlich gesehen genügen medizinische Einwegmasken zur Erfüllung der Maskenpflicht. Karl Lauterbach fordert schärfere Regeln. (SZ)

QUANTUMSCAPE - Sind Volkswagen, Continental und Bill Gates Betrügern aus dem Silicon Valley aufgesessen? Denn diese Behauptung stellt der Börsenspekulant Kir Kahlon aus den USA auf, dessen Investmentfirma Scorpion Capital seit vergangener Woche die Batteriefirma Quantumscape heftig attackiert. Kahlon behauptet, das Startup übertreibe seine technologischen Fähigkeiten bei Weitem. (Welt)

