DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen mehrheitlich im Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich am Freitag eine mehrheitlich negative Tendenz durch. Und dort, wo es nach oben geht, fallen die Aufschläge äußerst moderat aus. Händler verweisen auf die Verluste der Wall Street am Vorabend. US-Präsident Joe Biden erwägt offenbar Steuerpläne, die die Kapitalertragssteuer für gutverdienende Investoren fast verdoppelte. Analysten sehen das Sentiment aber nicht nachhaltig gestört. Das Steuervorhaben sei eine willkommene Gelegenheit für eine Konsolidierung der hohen Bewertungen am Markt.

An anderer Stelle wird weiter auf die explodierenden Infektions- und Todeszahlen in Indien verwiesen. In keinem anderen Land der Welt wütet die Corona-Pandemie derart verheerend. Aber auch in anderen Staaten und Regionen sei das Virus wieder auf dem Vormarsch, heißt es mit Blick auf die Verunsicherung am Aktienmarkt.

Tokio bleibt kurzfristig die Börse mit den heftigsten Ausschlägen in beide Richtungen, schaut man auf die vergangenen Tage. Zum Wochenschluss fällt der Nikkei-225 um 0,8 Prozent - belastet vom steigenden Yen. Dieser erholt sich deutlich von den Tiefs des Vortages und profitiert als vermeintlich sicherer Hafen von der Verunsicherung am Markt. Zudem belasten Sorgen über neue Coronabeschränkungen im Großraum Tokio und Osaka das Sentiment. Elektronik-, Technologie- und Automobilwerte führen das Feld der Verlierer an. Diese leiden besonders unter dem steigenden Yen, weil sie sehr exportabhängig sind. Nidec brechen um 7,1 Prozent ein, die Viertquartalszahlen des Herstellers von Elektromotoren überzeugen nicht.

Erstaunlich robust zeigen sich die Börsen in China. Schanghai behauptet sich gut und Hongkong zeigt sich sogar fester. Händler warnen aber vor zuviel Optimismus angesichts der globalen Corona-Situation. Der könne sich China mit seiner Bedeutung des Exports kaum entziehen, heißt es. Zudem dürften die jüngsten Maßnahmen zur Kapitalbeschaffung auf Unternehmensseite wie Platzierungen die Liquidität austrocknen. In Hongkong stützen vor allem Technologiewerte.

Kospi dreht knapp ins Plus

Auch der Kospi in Südkorea schlägt sich wacker und dreht knapp ins Plus. Der Autohersteller Hyundai hat am Vortag kurz vor Börsenschluss in Seoul Erstquartalszahlen vorgelegt. Das Unternehmen hat unter dem Strich fast drei Mal so viel verdient wie vor einem Jahr. Die Aktien stiegen daraufhin am Vortag deutlich, nun gibt die Aktie knapp 2 Prozent ab. Auch Wettbewerber Kia hat Geschäftszahlen vorgelegt, allerdings am Vortag erst nach Börsenschluss. Die Titel geben über 2 Prozent nach.

Mit den Schlagzeilen zur Coronalage in Indien gibt der lokale Aktienmarkt erneut nach - allerdings nur moderat. Vor allem Finanzwerte zeigen sich schwach, ICICI Bank und HDFC Bank verlieren jeweils rund 1 Prozent. Die indische Zentralbank hat die Dividendenausschüttung für Branchenunternehmen eingeschränkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.047,10 -0,12% +6,98% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.976,55 -0,73% +6,35% 08:00 Kospi (Seoul) 3.180,25 +0,09% +10,68% 08:00 Schanghai-Comp. 3.466,68 +0,05% -0,18% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.014,32 +0,90% +5,54% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.179,18 -0,27% +12,10% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.608,23 +0,03% -1,20% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:57h % YTD EUR/USD 1,2027 +0,1% 1,2017 1,2042 -1,5% EUR/JPY 129,76 +0,0% 129,73 129,96 +2,9% EUR/GBP 0,8675 -0,1% 0,8683 0,8639 -2,9% GBP/USD 1,3864 +0,2% 1,3841 1,3940 +1,4% USD/JPY 107,88 -0,1% 107,96 107,89 +4,5% USD/KRW 1118,31 -0,1% 1119,76 1116,91 +3,0% USD/CNY 6,4960 +0,1% 6,4914 6,4847 -0,5% USD/CNH 6,4928 -0,1% 6,4960 6,4837 -0,2% USD/HKD 7,7610 +0,0% 7,7600 7,7606 +0,1% AUD/USD 0,7735 +0,4% 0,7707 0,7756 +0,4% NZD/USD 0,7181 +0,3% 0,7161 0,7197 -0,1% Bitcoin BTC/USD 49.401,34 -4,4% 51.693,26 54.516,30 +70,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,90 61,43 +0,8% 0,47 +27,3% Brent/ICE 65,77 65,40 +0,6% 0,37 +27,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,35 1.784,20 +0,1% +1,15 -5,9% Silber (Spot) 26,18 26,18 +0,0% +0,00 -0,8% Platin (Spot) 1.209,05 1.207,43 +0,1% +1,63 +13,0% Kupfer-Future 4,29 4,27 +0,5% +0,02 +21,8% ===

April 23, 2021 00:58 ET (04:58 GMT)

