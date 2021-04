Investieren für die Zukunft ist entscheidend, aber es kann einem auch Angst machen. Die Börse ist anfällig für Volatilität, selbst in wirtschaftlich starken Zeiten. Wenn du dir Sorgen machst, bei Marktcrashs Geld zu verlieren, bist du vielleicht versucht, so zu investieren, dass deine Ersparnisse so sicher wie möglich bleiben. Doch manchmal sind die "sicheren" Investitionen die gefährlichsten. Den Großteil deines Geldes in Anleihen zu investieren oder auf einem Sparkonto zu verstecken, mag dir als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...