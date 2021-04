BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht

BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht



23.04.2021

Medienmitteilung vom 23. April 2021 BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht



Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 31. März 2021 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten drei Monate 2021 informiert. Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 31. März 2021 einen Gewinn nach Steuern von CHF 221 Mio. aus (Verlust von CHF 758 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden. Der Zwischenbericht per 31. März 2021 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q121 resp. www.bbbiotech.com verfügbar. Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch@bellevue.ch www.bbbiotech.com Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer, deutschen und italienischen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Bei der Selektion der Portfolioholdings greift BB Biotech AG auf die langjährige Erfahrung ihres renommierten Verwaltungsrats und auf die Fundamentalanalyse des erfahrenen Investment Management Teams der Bellevue Asset Management AG zurück.