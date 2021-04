Bamberg (ots) - Die Corona-Pandemie hat einen Boom bei der Anschaffung von Haustieren ausgelöst: Eine Million mehr als noch im Vorjahr wurden 2020 angeschafft, hat der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZFF) gezählt.Verständlich: Die Menschen sind mehr zuhause und haben mehr Zeit. Aber: Die Menschen haben auch Sehnsucht nach Urlaub, nach einem Tapetenwechsel vom Homeoffice-Haushalt-Einerlei. HomeLink bietet dafür die ideale Lösung - den Haustausch. Auf der Plattform www.homelink.de stellen Mitglieder des gemeinnützigen Vereins HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V. ihr eigenes Zuhause anderen für deren Urlaub zur Verfügung und können im Gegenzug in den Ferien ein privates Domizil der Wahl beziehen - corona-konform und bei Bedarf haustierfreundlich, in einer Stadt oder auf dem Land, am Wasser oder in den Bergen."Gerade mit einem Hund ist es nicht leicht, eine schöne Urlaubsunterkunft zu finden, doch immer mehr Menschen suchen danach. Von unseren Mitgliedern sind viele selbst Tierhalter, da sind Gleichgesinnte immer willkommen", sagt Manfred Lypold, der die deutsche Niederlassung von HomeLink 1975 ins Leben rief und seither führt. Interessenten stehen bei dem Netzwerk mehr als 60.000 Tauschangebote zur Verfügung, nationale wie internationale. Eine Probemitgliedschaft kann gratis für 30 Tage abgeschlossen werden, über ein Jahr abgeschlossen kostet sie inklusive einer Versicherung 140 Euro. Der gebuchte Haustausch an sich bleibt kostenlos. "Und er ist sogar während der Reisebeschränkungen möglich, Mit einem Gastrechtsvertrag bei Freunden das Haus zu hüten, fällt nicht unter das Beherbergungsverbot" erläutert Lypold. Außerdem fördert das Urlaubsmodell nachhaltigen Tourismus, bei dem so wenig wie möglich in Kultur und Natur des Reiseziels eingegriffen wird. Statt in nur saisonal gefüllten Hotelburgen schläft der Urlauber in dem Bett, in dem es sonst ein Einheimischer tut - so erlebt er die Umgebung authentisch.Mit 17 Landesvertretungen weltweit und mehr als 10 Millionen umgesetzten Tauschen seit 1953 ist HomeLink Marktführer auf seinem Gebiet. Vom familien- und haustierfreundlichen Urlaub in der Nähe bis zur Fernreise ist mit HomeLink alles möglich. "Wir sind gerade auf einer Weltreise und von 11 Wochen nur eine in Hotels", schreibt eine begeisterte Userin.Pressekontakt:Manfred LypoldMobil 01606115714info@homelink.dewww.homelink.de/medienberichte/pressebilder/Original-Content von: HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153434/4896821