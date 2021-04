Nach der zwischenzeitlichen Erholung in dieser Woche dürfte der DAX am Freitag wieder etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,4 Prozent auf 15.259 Punkte. Die Vorgaben sind teils negativ: In den USA hatten Pläne des US-Präsidenten Joe Biden für eine höhere Besteuerung vermögender Amerikaner belastet, in Asien hatten die wichtigsten Börsen am Morgen keine einheitliche Richtung gezeigt.Auf Wochensicht notiert der DAX ...

