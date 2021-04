WashTec HV: Hier der Überblick zur Hauptversammlung

Die Einladung zur Hauptversammlung (HV) (https://ir.washtec.de/washtec/pdf/hv_2021/WT_HV-Einl_2021_d_gs.pdf) der WashTec AG klang zunächst harmlos und nett. Am 18. Mai soll es soweit sein, leider nicht mit "physischer Präsenz" der Aktionäre im schönen Augsburg, sondern rein virtuell.Ansonsten neben Standard-Tagesordnungspunkten wie Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand oder Billigung des Vergütungssystems auch was Nettes für die Aktionäre.Thema Dividendenvorschlag: Da werden von Vorstand und Aufsichtsrat 0,99 Euro je Aktie vorgeschlagen. Da aber die Dividende im Vorjahr ausfiel, soll es eine Sonderdividende von 1,31 Euro je Aktie geben. Zusammen wären das dann also 2,30 Euro je Aktie.Nett soweit. Auch nett die aktuelle Prognose von WashTec, die diese Woche gemeldet wurde. Im Bereich der Großkunden läuft es aktuell offensichtlich besser. Die Prognose für 2021 lautet deshalb, dass der Umsatz und das Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) um mindestens 5% steigen werden ...

