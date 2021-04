Der Börsencrash kommt früher oder später. Das weiß jeder. Leider kann niemand genau sagen, an welchem Tag der große Abverkauf stattfinden wird. Irgendwann im Mai 2021 könnte es tatsächlich so weit sein. Die dunklen Wolken sind bereits gut sichtbar. Wer schon länger am Markt ist, kennt das Spiel. Neueinsteiger, die in den vergangenen Monaten begeistert Aktien nach oben gehandelt haben, könnte der Schock hingegen treffen wie ein Blitz. Nein, mit dem Börsencrash kann man nicht vernünftig reden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...