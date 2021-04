Berlin (ots) - Es ist April und die Rapsfelder stehen endlich wieder in voller Blüte! In ansonsten nicht gerade einfachen Zeiten, in denen sich Spazierengehen zum Volkssport Nr. 1 entwickelt hat, bringen die auf über 1 Million Hektar wachsenden leuchtend gelben Rapspflanzen willkommene Abwechslung ins Landschaftsbild. Spaziergänger sind aber nicht die einzigen, die Gefallen an den blühenden Feldern finden, die Farbe in den Corona-Alltag bringen. Auch Rapsbauern haben gerade Freude an ihren Pflanzen. Grund sind die Rapspreise, die sich derzeit auf einem mehrjährigen Höchststand bewegen. Denn Rapsöl ist gefragt und das begrenzte Rapsangebot sowohl im Inland als auch aus dem Ausland treibt die Preise weiter in die Höhe. Ein Ende des Höhenfluges ist laut Branchenverband UFOP e. V. derzeit auch nicht in Sicht. Die Bauern freut es, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich laut UFOP nicht sorgen, denn die Verkaufspreise im Handel sind stabil.



Pressekontakt:



UFOP e. V.

c/o WPR COMMUNICATION

Norbert Breuer

Invalidenstraße 34

10115 Berlin

Tel.: 030/440388-0

Fax: 030/440388-20

E-Mail: info@ufop.de



Original-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15598/4896843

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de