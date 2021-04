DJ CDU verliert in Sachsen-Anhalt, Kenia bliebe aber möglich

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU in Sachsen-Anhalt kann sich bei der Sonntagsfrage mit 27 Prozent als stärkste Kraft behaupten und verliert nur 2,8 Prozent. Die Grünen legen mit plus 5,8 Prozentpunkten gegenüber dem Wahlergebnis 2016 auf nun 11 Prozent deutlich zu, wie eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR ergab. Auch die SPD verbessert sich leicht auf 12 Prozent (plus 1,4 Punkte), weshalb das schwarz-rot-grüne Kenia-Bündnis weiter möglich bliebe.

Die AfD verliert, bliebe aber mit 20 Prozent (minus 4,3 Punkte) zweitstärkste Kraft. Rechnerisch wäre daher auch ein Bündnis von CDU und AfD möglich. Eine Zusammenarbeit der beiden Parteien lehnt die Mehrheit der Sachsen-Anhalter jedoch grundsätzlich ab. Die FDP könnte laut Sonntagsfrage ihr Ergebnis von 2016 fast verdoppeln und mit 8 Prozent erstmals seit 2006 wieder auf einen Einzug in den Magdeburger Landtag hoffen. Die Linkspartei verliert zufolge mit 12 Prozent (minus 4,3 Punkte) deutlich an Zustimmung.

Nur noch ein knappes Drittel der Befragten in Sachsen-Anhalt bewertet den Kurs der Landesregierung in der Corona-Pandemie derzeit positiv, zwei Drittel sehen das Handeln von Schwarz-Rot-Grün hingegen kritisch. Die größte Unzufriedenheit gibt es mit der Krisenkommunikation und der Impforganisation. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am 6. Juni statt und gilt als wichtiges Stimmungsbild für die Bundestagswahl.

