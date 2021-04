Es ist eine ehemalige Tochter des Antennenherstellers KATHREIN, die mit 2.600 Mitarbeitern rd. 414 Mio. € umsetzt, was als Elektronikaktie in Deutschland mindestens erwähnenswert ist. Preisspanne 21 bis 26 € und Börsendebüt am 4. Mai. Bleibt es bei dieser Preisspanne, ist eine Anfangsposition vertretbar. Es ist ein Gebot der Fairness, dabei zu sein. Allerdings: Alle bisherigen Börsenneulinge treten auf der Stelle. Im Fall VORWERK oder VANTAGE TOWERS hatten wir erst gar nicht hingeschaut. Dabei bleibt es.



