Peking (ots/PRNewswire) - Leaders League, eine renommierte Medien- und Ratingagentur mit Sitz in Paris, hat kürzlich die Ergebnisse der Private Equity Exchange & Awards 2020 bekannt gegeben. CPE wurde für zwei Kategorien nominiert: "2020 Best Private Equity Personality of the Year" und "2020 Best ESG Private Equity Initiatives" aufgrund der starken Investitionsfähigkeit, der umfangreichen Erfahrung und der tiefen Einblicke in den Bereich der ESG-Investitionen. CPE war die einzige Investmentfirma aus China und der Region Asien, die für die beiden Auszeichnungen nominiert wurde.Die Leaders League hat bisher 19 Private Equity Exchange Summits erfolgreich durchgeführt. 2020 war das elfte Jahr der Private Equity Exchange & Awards, bei denen führende Unternehmen der globalen Private-Equity-Branche ausgezeichnet werden. Die Auszeichnungen haben 26 Kategorien, unter anderem für Kommanditisten, Fonds und Management-Teams, und werden von einer Jury aus Private-Equity-Führungskräften, LPs, Asset-Management-Profis und Marktexperten aus ganz Europa bewertet. Zu den weiteren Nominierten in den beiden Kategorien, in denen CPE genannt wurde, gehörten einflussreiche europäische und internationale Investmentinstitute wie Advent Capital, Idinvest Partners, Ardian, Aberdeen Standard Investments und Eurazeo.Jinhao Chen, Managing Director des Healthcare-Teams bei CPE, wurde eingeladen, an einer der Podiumsdiskussionen des Gipfels mit dem Titel "Much-Pursued Assets: Winning Strategic Auctions" teilzunehmen. Zu den weiteren Podiumsteilnehmern gehörten Managing Partner von EQT Partners, Partner von Jones Day und Head of M&A and Corporate Finance des französischen Privatkrankenhauses ELSAN, mit denen Herr Chen seine Ansichten über den Gesundheits- und Technologiemarkt, die Investitionsvorteile und Erfahrungen von CPE, ESG-Themen und den Eintritt chinesischer Investoren in den französischen und weiteren europäischen Markt diskutierte.Lefei Liu, Chairman und Chief Executive Officer von CPE, kommentierte: "CPE wird sich weiterhin auf Investitionen in vier Schlüsselsektoren - Gesundheitswesen, Konsumgüter & Internet, Technologie & Industrie sowie Software & Enterprise Services - konzentrieren, um Unternehmen Kapital zuzuführen und sie mit unserer Expertise und unseren Ressourcen zu unterstützen, damit wir einen Beitrag zur chinesischen Wirtschaft und zur breiteren regionalen Wirtschaftsentwicklung leisten können."Im Laufe der Jahre hat CPE sein Fachwissen und seine starken Branchenkenntnisse in seinen vier Schwerpunktbereichen aufgebaut. Gleichzeitig ist das Unternehmen stets an seiner ESG-Anlagestrategie ausgerichtet und versucht weiterhin, den Wert seiner Portfoliounternehmen zu steigern und seinen Anlegern langfristig überlegene Renditen zu bringen.Informationen zu CPECPE ist ein alternativer Vermögensverwalter mit umfangreicher China-Erfahrung und einer internationalen Perspektive. Mit einer langfristigen Vision und einer wertorientierten Anlagestrategie bietet CPE innovative Anlagelösungen für führende Unternehmen aus den folgenden vier Schlüsselsektoren: Gesundheitswesen, Konsumgüter und Internet, Technologie und Industrie sowie Software und Unternehmensdienstleistungen. In den vergangenen 12 Jahren hat das Kernteam von CPE eine herausragende Erfolgsbilanz bei mehreren USD- und RMB-Fonds mit einem Gesamt-AUM von über 100 Milliarden RMB vorzuweisen. Das Team hat mehr als 200 Investitionen getätigt, wodurch CPE wichtige Branchenkenntnisse und ein weitreichendes Netzwerk aufbauen konnte. Derzeit werden die von CPE verwalteten Fonds von über 200 institutionellen Anlegern weltweit unterstützt, darunter Staatsfonds, Pensionsfonds, Dachfonds, Family Offices und Stiftungen aus China und den weiteren Märkten Nordamerika, Europa, Naher Osten und Asien.