London (www.anleihencheck.de) - Zu dem Zeitpunkt als Corona zu wirtschaftlichen Einbußen in Europa führte, stieg die Staatsverschuldung auf dem gesamten Kontinent um 15 Prozent, so Bethany Payne, Global Bonds Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Da die EZB entschlossen scheine, das Tempo ihres Anleihekaufprogramms beizubehalten, würden die Experten erwarten, dass die europäischen Regierungen bis 2025 weitere zwei Billionen US-Dollar an Krediten aufgenommen haben würden - etwa 5.500 US-Dollar pro Person. Das Problem sei, dass die steigende Verschuldung - obwohl sie zweifellos notwendig sei, um Arbeitsplätze zu erhalten und wirtschaftliche Risiken abzuwehren - das Wachstum nicht ankurbeln werde, solange die Steuerausgaben nicht zu Produktivitätssteigerungen führen würden. Wie der Sovereign Debt-Index zeige, sei die Verschuldung in Europa seit 1995 doppelt so stark gestiegen wie das BIP. ...

