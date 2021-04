Zürich (awp) - Zu Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt zunächst auf der Stelle treten. Die Vorgaben aus Übersee sind tendenziell eher schwach. An der Wall Street haben am Vorabend Sorgen vor steigenden Steuern auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Einem Bericht zufolge will US-Präsident Joe Biden Kapitalerträge ...

