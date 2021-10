Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag gemäss den vorbörslichen Kursen erneut freundlich in den Handel starten. Positive Signale vom angeschlagenen Evergrande-Konzern in China sollten den SMI klar über der zuletzt umkämpften Marke von 12'000 Punkten halten. Berichte aus China, wonach der Immobilienriese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...