Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit Kursgewinnen gegenüber dem US- Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,2030 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend bei 1,2005 Dollar."Der Euro hat sich im Zuge freundlicher Aktienmärkte zunächst weiter festigen und im Hoch bei knapp 1,2060 Dollar notieren können. Die Entscheidung der EZB, an der lockeren Geldpolitik unverändert ...

