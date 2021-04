DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im Februar

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Februar saison- und kalenderbereinigt um 3,7 Prozent gegenüber dem Januar gesunken. Der Wert der Orders betrug im Berichtsmonat rund 7,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das waren nominal 7,6 Prozent mehr als im Februar des Vorjahres und zugleich der höchste jemals gemessene Wert an Neuaufträgen in einem Februar in Deutschland.

CDU verliert in Sachsen-Anhalt, Kenia bliebe aber möglich

Die CDU in Sachsen-Anhalt kann sich bei der Sonntagsfrage mit 27 Prozent als stärkste Kraft behaupten und verliert nur 2,8 Prozent. Die Grünen legen mit plus 5,8 Prozentpunkten gegenüber dem Wahlergebnis 2016 auf nun 11 Prozent deutlich zu, wie eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR ergab. Auch die SPD verbessert sich leicht auf 12 Prozent (plus 1,4 Punkte), weshalb das schwarz-rot-grüne Kenia-Bündnis weiter möglich bliebe.

Britische Verbraucher werden im April etwas zuversichtlicher

Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien ist im April den dritten Monat in Folge gestiegen, allerdings in einem deutlich geringeren Ausmaß als in den Vormonaten. Das Barometer des Marktforschungsunternehmens GfK für das Verbrauchervertrauen lag bei minus 15 und damit einen Punkt höher als im Vormonat. Der Wert markiert einen neuen Höchststand während der Pandemie, der Anstieg im Monatsvergleich ist jedoch deutlich geringer als die sieben Punkte im März und die fünf Punkte im Februar.

Infektionsschutzgesetz bedeutet Nachtverbot für Luft, Schiene und Straße - Zeitung

Der Deutsche Bundestag hat mit Paragraf 28 b des neuen Infektionsschutzgesetzes nach Interpretation seiner Hausjuristen ein faktisches Nachtreiseverbot erlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine dem Blatt vorliegende Kurzinformation des Wissenschaftlichen Dienstes des Parlaments. In dem brisanten Kurzgutachten werde erläutert, dass laut Gesetzesbegründung in Hochinzidenz-Landkreisen (ab Inzidenzwert 100) "zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr der Aufenthalt in Fortbewegungsmitteln untersagt" sei.

Frankreichs Premierminister stellt Fahrplan für Corona-Lockerungen vor

Der französische Premierminister Jean Castex hat einen Zeitplan für die allmähliche Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen im Land vorgestellt. Ab dem 3. Mai soll die Zehn-Kilometer-Grenze fallen, innerhalb derer sich die Bürger tagsüber rund um ihre Wohnung bewegen können, wie Castex ankündigte.

US-Präsident will Kapitalertragssteuer für Reiche verdoppeln - Agentur

US-Präsident Joe Biden will die Kapitalertragssteuer für wohlhabende Amerikaner offenbar auf 39,6 Prozent fast verdoppeln. Das berichtet Bloomberg News. Kombiniert mit einer bestehenden Zusatzsteuer auf Kapitalerträge, bedeutet das Bundessteuersätze für Investoren von bis zu 43,4 Prozen, wie Bloomberg unter Berufung auf Informanten berichtet. Die erhöhte Kapitalertragssteuer soll für diejenigen gelten, die 1 Million US-Dollar oder mehr verdienen.

New York verklagt Ölkonzerne wegen irreführender Werbung

Die Stadt New York verklagt Exxon Mobil, Shell, BP und die Handelsgruppe American Petroleum Institute, weil sie die Verbraucher angeblich über die Klimaauswirkungen ihrer Produkte irreführen. Die Klage, die beim Obersten Gerichtshof des Staates New York eingereicht wurde, behauptet, dass die Öl- und Gasunternehmen und die Gruppe das Verbraucherschutzgesetz der Stadt verletzt haben, indem sie bei Kunden den Eindruck erweckt haben, dass die Verwendung ihrer Produkte zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz März +5,4% gg Vm; +7,2% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz März PROG: +2,5% gg Vm; +4,2% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe März +4,9% gg Vm; +7,9% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise März -0,1% (PROG: -0,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise März -0,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise März +0,2% gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise März +1,7% (PROG: +1,5%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise März +0,3% gg Vormonat

Singapur Verbraucherpreise März +1,3% gg Vj (PROG: +1,2%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate März +0,5% (Feb: +0,2%) gg Vj

