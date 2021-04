Vorläufige Geschäftszahlen - die Aves One AG hat im Jahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 123,9 Mio. Euro (Vj: EUR 116,8 Mio.) sowie ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 81,8 Mio. Euro (Vj. EUR 84,5 Mio.) erzielt und liegt somit trotz Auswirkungen der Corona-Pandemie nahezu auf Vorjahresniveau.

Der wesentliche Treiber ist und bleibt das Rail-Geschäft von Aves. Der Geschäftsbereich steuerte einen Umsatzbeitrag von 83,9 Mio. Euro (Vj: EUR 76,1 Mio.) und einen EBITDA-Beitrag von 61,6 Mio. Euro (Vj. EUR 54,8 Mio.) bei. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete Aves One auch aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie einen leichten Rückgang bei der Auslastung des Rail-Portfolios. Die Auslastungsquote blieb jedoch mit durchschnittlich rund 90 % auf einem hohen Niveau (Vj.: 95,5 %). Trotzdem hat das Rail-Geschäft die rückläufige Performance des Seecontainer-Portfolios kompensiert. In dem Seecontainer-Geschäft hätten Mietpreissenkungen im Rahmen von Vertragsverlängerungen ...

