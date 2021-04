Die geplante Erhöhung der Kapitalertragssteuer in den USA verhagelt deutschen Anlegern die Stimmung. Im Sog der Kursverluste an der Wall Street fiel der Dax zur Eröffnung am Freitag um 0,3 Prozent auf 15.271 Punkte und steuerte auf den ersten Wochenverlust seit fast zwei Monaten zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...