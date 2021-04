Die vorläufigen PMI-Daten für April aus Europa und den Vereinigten Staaten sind die wichtigsten Berichte im heutigen Wirtschaftskalender. Die Veröffentlichungen aus Frankreich und Deutschland, die um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr veröffentlicht wurden, erwiesen sich als positive Überraschungen. Frankreich Verarbeitendes Gewerbe: 59,2 vs. 59,0 erwartet (59,3 vorher) Dienstleistungen: 50,4 vs. 46,7 erwartet (48,2 vorher) Deutschland Verarbeitendes Gewerbe: 66,4 vs. 65,8 erwartet (66,6 vorher) Dienstleistungen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...