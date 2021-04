Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) hat sich im 1. Quartal in einem von Gewinnmitnahmen geprägten Gesundheitssektor positiv entwickelt. Die Aktie verzeichnete eine Gesamtrendite von 15.4% in CHF und 14.3% in EUR. Die SARS-CoV-2-Pandemie stellt weiterhin das beherrschende Thema der Gesundheitsbranche dar. Eine zentrale Rolle in deren Bewältigung spielt dabei die Einführung und Verteilung der Impfstoffe. In Ländern mit frühzeitig gesicherten Impfkontingenten, wie etwa Israel, den USA oder Grossbritannien, sind deutliche Anzeichen einer Entspannung der Infektionslage und Krankenhausauslastung ...

