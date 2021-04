Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Ratssitzung blieb wie erwartet ohne neue Maßnahmen, so die Analysten der Helaba.Auf der Pressekonferenz habe Notenbankchefin Lagarde bestätigt, dass die PEPP-Käufe im zwei ten Quartal an Tempo gewinnen würden und es verfrüht wäre, das Programm auslaufen zu lassen. Zudem habe sie unter anderem darauf hingewiesen, dass die Notenbank einen fehlenden Fiskal-Stimulus nicht ersetzen und eine Verzögerung beim Aufbaufonds nicht kompensieren könne. An der expansiven Ausrichtung habe sich nichts geändert und der Future sei unter Schwankungen kaum verändert aus dem Handel gegangen. Am Primärmarkt ende heute die Zeichnung für die italienische Futura-Anleihe mit 16 Jahren Laufzeit. Die 10J-Spreads der Peripherie hätten gestern wenige Basispunkte höher tendiert. Mit BTPs würden die Investoren aktuell eine Zusatzrendite von 101 Basispunkten erzielen. In Spanien und Portugal würden sich die Renditeaufschläge auf 65 bzw. 66 Basispunkte belaufen. ...

