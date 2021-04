Heute am 23.04.2021 ist Tag des Bieres, des deutschen Bieres müsste man eigentlich sagen, denn der internationale Tag des Bieres ist am ersten Freitag des Augustes eines jeden Jahres. Grund genug einmal einen Blick auf den Biermarkt zu werfen.Deutsches Bier - internationales Bier?Erst einmal vorweg: Deutsches Bier ist schon lange nicht mehr so deutsch wie viele denken. Nehmen wir einfach mal Beck's, das meistverkaufte deutschen Bier in der Welt. Eigentümer ist niemand anders als ein belgisches Unternehmen: AB InBev SA-NV (BE0974293251), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...