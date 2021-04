Am Anfang der Handelswoche erinnerte das Geschehen rund um die Nikola-Aktie einer Ereigniskarte bei dem bekannten amerikanischen Brettspiel Monopoly. Gemäß der Spielanweisung "Zurück auf Los" erreichte das Papier des Lkw-Start-ups den SPAC-Ausgabepreis von etwa 10,20 Dollar. Als am Donnerstag eine neue Kooperation bekanntgegeben wurde, war die Talfahrt zumindest vorerst gestoppt und die Aktie sprang in der Spitze um 20 Prozent in die Höhe. Das sollten Anleger nun beachten. Nikolas Energiesparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...