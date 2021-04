Die Bayer-Aktie hat in dieser Woche endlich wieder Fahrt aufnehmen können. Der Wert hatte zuvor für rund einen Monat kaum Regung gezeigt. Mithilfe neuer Dynamik knackte der Titel in den letzten Tagen aber wichtige Hürden und generierte damit starke Kaufsignale. So sieht die Lage jetzt im Detail aus.Seit Ende Februar ist es um die Bayer-Aktie immer ruhiger geworden. Der seit Oktober anhaltende Erholungsversuch hatte sich zunehmend verlangsamt und der Kurs schwankte in einer immer enger werdenden ...

