Der virtuelle Klimagipfel hat am Donnerstag Green-Tech-Aktien auf breiter Front steigen lassen. Gerade die ehrgeizigen Ziele von US-Präsident Joe Biden kommen an der Börse gut an. Aktie aus der Solar- und Windbranche sollten nach dem jüngsten Durchhänger nun wieder Fahrt aufnehmen. DER AKTIONÄR nennt drei Geheimtipps, die jetzt ins Depot gehören."Wir müssen handeln - wir alle", erklärte Joe Biden auf dem Klimagipfel. Nachdem die USA in der Ära Trump vom Klimaschutz abkamen, will das Land nun mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...