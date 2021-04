Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 26.04.2021 bis 30.04.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 26.04.2021(Nr. 200) Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2020Dienstag, 27.04.2021(Nr. 201) Umsatz im Gastgewerbe, Februar 2021(Nr. 202) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 15. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)(Nr. 17) Zahl der Woche zum Tag gegen Lärm (International Noise Awareness Day) am 28.04.2021: Lärmbelästigung in Deutschland und der EU, Jahr 2019Mittwoch, 28.04.2021(Nr. 203) Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2020(Nr. 204) Baugenehmigungen, Februar 2021(Nr. 205) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, März 2021 (Experimenteller Frühindikator)Donnerstag, 29.04.2021(Nr. 206) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), März 2021(Nr. 207) Außenhandelspreise, März 2021(Nr. 208) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, April 2021 (im Laufe des Tages)Freitag, 30.04.2021(Nr. N 026) Zum Tag der Arbeit am 1. Mai: Entwicklung der Arbeitszeiten in Deutschland, Jahre 1992-2019(Nr. 209) Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche (Flächenverbrauch), Jahr 2019(Nr. 210) Ergebnisse der Jahrestagung 2021 des Statistischen Beirats(Nr. 211) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 1. Quartal 2021, 10:00 Uhr(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4897027