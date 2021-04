Investor Michael (Tojner) plant den dritten Streich: Nach den erfolgreichen IPOs der Varta AG und Aluflexpack AG sollen mit dem Börsengang (im zweiten Quartal an der Schweizer SIX) der Montana Aerospace (gehört zur Michaels Montana Tech Components) 400 Millionen Euro in die Kassen gespült werden. Zwei institutionelle Investoren (darunter M&G Investments) haben bereits den Kauf von Aktien in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...