Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt waren gestern überschaubar, so die Analysten der Helaba.Die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) habe einen Covered im Umfang von 1 Mrd. EUR bei MS+5 platziert. Das Buch sei 2,25-fach überzeichnet gewesen. Am Sekundärmarkt seien keine auffälligen Bewegungen zu beobachten gewesen. Die Renditen und ASW-Spreads hätten seitwärts tendiert. Aktuell rentiere der IBOXX Covered Bonds Index Deutschland bei -0,15%. Ende Januar habe die Rendite noch bei -0,33% gelegen. ...

