DJ LVMH sorgt mit Kauf von Tod's-Aktien für Delisting-Fantasien

BARCELONA (Dow Jones)--Die Aktie des italienischen Modeunternehmens Tod's SpA ist am Freitag auf das höchste Niveau seit Januar 2020 gestiegen, nachdem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton seine Beteiligung aufgestockt hat. Analysten spekulieren seither, dass die für ihre Schuhe und Lederwaren bekannte italienische Firma womöglich komplett von der Börse genommen wird. Die Tod's-Aktie notierte schon vor Markteröffnung in Mailand fast zweistellig im Plus und kletterte später um bis zu 15 Prozent.

Am späten Donnerstag hatte Tod's mitgeteilt, dass der französische Luxusgüterkonzern LVMH seine Beteiligung von 3,2 auf 10 Prozent erhöht hat. Erworben wurden die Aktien von einer Firma, die von Tod's-Mehrheitsaktionär Diego Della Valle kontrolliert wird. Die Transaktion hat einen Wert von rund 75 Millionen Euro. Der Deal könnte ein Delisting einläuten, um Tod's einen Turnaround seiner Marke zu ermöglichen, schreiben die Analysten von Citi. Das Unternehmen hat jahrelang Marktanteile verloren, die Aktie ist regelmäßig der schlechteste Performer in ihrem Sektor. Ein Börsenrückzug könnte der nötige Katalysator für einen ernsthaften Wandel sein, urteilte die Bank.

