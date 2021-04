Das amerikanische Unternehmen bietet verschiedene Lösungen für qualitativ hochwertiges Online-Streaming - einen der bedeutendsten digitalen Märkte überhaupt. Das Streamen gehört derzeit zu den beliebtesten Beschäftigungen von Menschen weltweit. Und so stehen die Streamingdienste und Medien immer mehr unter Druck, ihr Angebot auf dem neuesten Technikstand zu halten und ihren Kunden Streams in höchster Qualität mit geringer Latenz und möglichst hoher Bandbreite zu bieten. Genau an dieser Stelle hilft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...