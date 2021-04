Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Jahresüberschuss deutlich überproportional zum Umsatz auf 51,9 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und vergibt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage werde nach dem außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 der Blick nun auf 2021 gerichtet. Dabei dürfe das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing in den anhaltenden Lockdown-Zeiten weiterhin vom "Stay-at-home"-Effekt profitieren. Zudem sei das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 48,1 Prozent sowie einer unter Einbeziehung der Leasingverbindlichkeiten ermittelten Netto-Cash-Position von 42,4 Mio. Euro zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auch in der Krise sehr solide aufgestellt. Nach Meinung der Analysten erfreue CEWE die Anteilseigner mit einer bereits im zwölften Jahr in Folge steigenden Gewinnbeteiligung. Auf Basis des Dividendenvorschlags betrage die aktuelle Ausschüttungsrendite 1,7 Prozent. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 144,00 Euro (zuvor: 120,00 Euro) und bestätigt das Rating "Halten".

