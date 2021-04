Pressemitteilung der Schaltbau Holding AG:

Pflichtwandelanleihe über 60 Mio. Euro wie geplant vollständig platziert

- Hohes Interesse von Bestandsaktionären: zwei Drittel des Emissionsvolumen über Bezugsrechtsausübung platziert, nur ein Drittel über Vorabplatzierungsvereinbarung- Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 26. April 2021- Wesentlicher Anteil des Nettoemissionserlöses von rund 57,4 Mio. Euro wird mit dem Bau der "NExT-Factory" die strategische Expansion in neue Märkte New Energy/ New Industry und E-Mobility unterstützen

Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) hat wie geplant die Pflichtwandelschuldverschreibung 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5FV1) vollständig platziert. In der Bezugsfrist bis zum 16. April 2021 wurden von Bestandsaktionären Bezugsrechte für insgesamt 40.209 Teilschuldverschreibungen im Wert von jeweils 1.000 Euro ausgeübt. Die restlichen 19.791 Teilschuldverschreibungen wurden nach dem Verteilschlüssel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...