Jede Menge Bewegungsmelder, Kameras und keine Kasse: Der Tech-Gigant eröffnete kürzlich den ersten europäischen "Amazon Go"-Shop in London. Für ein paar Aufgaben braucht er noch menschliche Mitarbeiter. Amazon expandiert mit seinen Lebensmittelläden. "Es fühlt sich wie klauen an", berichtet eine Kundin der Deutschen Welle (DW) über ihre Erfahrung mit dem "Just-walk out"-Shopping. Eine Reporterin des öffentlich-rechtlichen Kanals testete kürzlich den ersten kassenlosen Amazon-Go-Supermarkt in Europa. Alleine in Großbritannien sollen 30 weitere Filialen folgen. Zusätzlich gab Bloomberg bekannt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...